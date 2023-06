Kans op lichte regen in Noordoostpolder vanochtend

Mannen jutten elkaar op in Lelystad: ‘Jij hebt een groter mes, steek hem, steek hem’

Er belandde iemand in het ziekenhuis met steekwonden. Maar hoe hij die opliep? Oemar S. (22) uit Meppel en Patrick van K. (25) uit Badhoevedorp, die er volgens de officier van justitie verantwoordelijk voor zijn, weten het niet. ,,Ik heb geen mes gezien, ik heb niemand gestoken, ik beroep me op mijn zwijgrecht”, bleef Van K. woensdag tot in den treure herhalen in de rechtbank.