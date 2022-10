Kat Sjakie werkt zich in de nesten in Emmeloord, brandweer moet eraan te pas komen

Een flink natte vacht dinsdagochtend voor kat Sjakie. De kat van eigenaresse Esther Veenhuis uit Emmeloord wist zichzelf op een meerpaal te krijgen, maar er weer vanaf, dat bleek toch even een ander verhaal. De brandweer wist hem te bevrijden, maar dat was minder makkelijk dan gedacht.

Sjakie is waarschijnlijk zelf op de meerpaal bij de Torenbrug nabij de Kampwal gesprongen, vertelt Jacqueline Slangen van dierenambulance Witte Gerrit. ,,Er zitten daar nogal wat eenden, dus grote kans dat hij die wilde pakken en op de meerpaal terechtkwam.’’ Overigens had kat Sjakie zelf weinig last van alle ophef. ,,Die was er lekker bij gaan liggen en lag rustig te kijken naar de mensen op de brug.’’

Ze legt uit dat de brandweer ook werd opgeroepen. ,,Als blijkt dat het ons niet lukt, komen zij. Er werd nog even gekeken of er een reddingsbootje moest komen, maar aangezien die volgens mij uit Lemmer moest komen, besloten ze het met een kattenvangnet te proberen.’’

Volledig scherm Met een vangnet probeerde de brandweerlieden de kat te pakken. Het beestje viel tot twee keer toe in het water, maar klom zelf weer de meerpaal op. © ProNews

In z'n nekvel

Maar dat bleek nog een hele uitdaging. Slangen: ,,Elke keer als het net bij hem in de buurt kwam, sprong hij in het water. Gelukkig wist hij zichzelf ook weer op de meerpaal te krijgen. Uiteindelijk lukte dit de brandweer door zelf met de ladder af te dalen naar de betonnen ondergrond van de brugpilaar. Daar konden ze hem in zijn nekvel pakken en in een mandje stoppen.’’ Doordat de kat gechipt was wisten ze snel zijn baasje te achterhalen.

Van slag

Eigenaresse Esther Veenhuis is zelf momenteel op vakantie zo'n 1000 kilometer verderop en schrok toen ze ineens Jacqueline van dierenambulance Witte Gerrit aan de lijn had. ,,Ze zei dat ik niet moest schrikken, omdat alles goed was, maar dat Sjakie een heel avontuur achter de rug had. En het verbaast me niks, het is een hele ondernemende kat, hij deinst nergens voor terug. Zelf heb ik een hondenopvang, en ook voor hen is ‘ie totaal niet bang, sterker nog, hij daagt ze regelmatig uit.’’

Wel is het voor het eerst dat de jonge Sjakie, hij is net 1 jaar oud, zich zo in de nesten werkt. ,,Zo erg als dit is gelukkig niet eerder gebeurd. Maar mijn kinderen van 18 en 21, die thuis zijn momenteel, zeiden al dat hij een beetje van slag leek nu ik weg ben.’’

Wel neemt Sjakie geregeld ‘cadeautjes’ mee voor Esther, misschien dat hij dat nu ook wel van plan was met een eend. ,,Ik kreeg hem vorig jaar voor Sinterklaas. Op mijn lijstje stond ‘een kat om muizen te vangen’. En dat doet ‘ie geregeld, en ook kwam hij al eens thuis met een grote raaf.’’

Knuffelen

Al met al heeft de kat toch zeker ruim een paar uur op de meerpaal gezeten. Behalve een natte vacht heeft Sjakie verder niks overgehouden aan het avontuur. ,,Bij thuiskomst hebben mijn kinderen hem even wat extra lekkers gegeven, een eendagskuikentje, dat krijgt hij wel vaker. En als ik thuiskom ga ik hem wel even flink knuffelen, want ik ben heel erg blij dat hij er nog is. Dit had ook heel anders kunnen aflopen.’’