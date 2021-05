Kat sterft na gruwelijke lijdensweg in kantelraam in Emmeloord: ‘Traumatisch voor eigenaren’

Noordoost­pol­der bejubelt plan van Fletcher voor hotel met 114 kamers bij Waterloop­bos in Marknesse

20 mei Het is een tijdje stil geweest rondom de plannen voor het hotel in het huidige Dyntes Tech Park bij het Waterloopbos in Marknesse, maar de voornemens zijn allerminst van tafel. Sterker nog: duidelijk is inmiddels dat de landelijke hotelketen Fletcher het hotel met 114 kamers gaat uitbaten en dat de gemeente Noordoostpolder positief is over de plannen. In de zomer van 2022 moet het hotel open zijn.