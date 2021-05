Voormalige gerefor­meer­de kerk in Luttel­geest eindelijk verkocht: plan voor appartemen­ten

5 mei Na jaren in de verkoop te hebben gestaan, is de voormalig gereformeerde kerk in Luttelgeest eindelijk verkocht. Jaap Oost en Fokke de Heus hebben het aangekocht met hun onderneming ODH Vastgoedontwikkeling uit Urk en willen in de kerk appartementen realiseren.