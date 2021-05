Kat sterft op gruwelijke wijze door vastzitten tussen ramen in Emmeloord: ‘Traumatische ervaring’

Discotheek dicht, feestcafé failliet: ‘Waar moet jeugd in Noordoost­pol­der straks heen?’

1 mei Met de sluiting van discotheek Chez in Marknesse en het faillissement van uitgaanscafé The Bottom in Emmeloord zijn twee roemruchte uitgaansplekken in Noordoostpolder verdwenen. Betekent dit het einde van het uitgaansleven in de gemeente? ,,Jeugd mist nu plekken om te kunnen stappen.”