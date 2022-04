Kat Toto gered van heel gevaarlijke plek na spectaculaire actie in Emmeloord: ‘Wat zoekt ie daar?’

Man uit Luttel­geest stuurde volgens justitie 72 migranten in rubberboot­jes de zee op

Een 44-jarige man uit Luttelgeest zou zich op grote schaal bezig hebben gehouden met mensensmokkel. Emigranten, inclusief kinderen en een baby, staken in wankele rubberbootjes in de nacht de Noordzee, via het Kanaal, over naar Groot-Brittannië. De officier van justitie eist acht jaar cel tegen de man.

