Kat Toto kruipt op ‘horrorplek’ in Emmeloord: complexe operatie voor brandweerlieden

‘Niet de hele wereld is van hen’, zegt boze poelier in Emmeloord: tóch sluiten de twee buren vrede

Aan het gesteggel over het laden, lossen en parkeren van B&V Geluid uit Emmeloord is dinsdag een einde gekomen. Het bedrijf in beeld, geluid en licht lag overhoop met de buurman, poeliersbedrijf Kroeze. Die was de drukte op zijn erf aan de Bedrijfsweg na ruim twintig jaar zat.

30 maart