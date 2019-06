Katja en Freek getrouwd in de Noordoostpolder: ‘Hoe mooi is het hier!?’

Den Boer legde het stralende bruidspaar fraai vast in het ietwat verwilderde groen. ,,Dat was wel even duwen en trekken’’, vertelt hij lachend. ,,Het is wel een stuk minder romantisch als je daar staat, hoor. Het was vijf minuutjes klikken en toen was het weer voorbij. Maar dat hoort erbij. De kunst is om dan juist rust in de foto’s te brengen, dat is volgens mij aardig gelukt.’’