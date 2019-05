Kerk nu officieel eigendom van gemeente Noordoostpolder

Orgel

Vlak voor de ondertekening van het koopcontract inspecteerde wethouder Wiemer Haagsma het kerkgebouw, in het bijzijn van pastor Victor Maagd en bestuurslid van de Emmaüs parochie Wil van Hooijdonk. „Het is een karakteristiek gebouw, in goede staat en dat verdient een tweede leven”, aldus Haagsma. „De Kerkstraat wordt op termijn een prachtige woonstraat, met de kerk als blikvanger en stralend middelpunt. Of het orgel in de nieuwe plannen weer een plek krijgt is nog niet duidelijk. Maar ook als dat niet zo is, vinden we daar een passende bestemming voor.”