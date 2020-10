Kerstmarkt in Emmeloord al afgeblazen: onzekerheid over toekomst

Stichting Evenementen en Promotie (StEP) Noordoostpolder beraadt zich of de kerstmarkt in Emmeloord nog toegevoegde waarde heeft. ,,Het organiseren van een kerstmarkt heeft elk jaar heel wat voeten in aarde”, zegt Marieke den Engelse van StEP.

Onzekerheid

Volgens StEP is de laatste jaren het aantal bezoekers teruggelopen. ,,Voor volgend jaar gaan wij in gesprek met de betrokken partijen, waaronder Gastvrij Emmeloord, om te kijken naar een mooie en wellicht nieuwe invulling van de kerstperiode in het centrum van Emmeloord.”

Alternatieve activiteiten

In september heeft StEP de Polder Experience georganiseerd. Op verschillende locaties in de gemeente was vertier voor jong en oud waarbij de coronaregels gehanteerd konden worden. ,,Gebleken is dat StEP prima in staat is om alternatieve activiteiten te organiseren passend binnen de richtlijnen rondom het coronavirus”, vertelt Den Engelse. ,,Alle commissies zijn druk aan het brainstormen om te kijken wat er allemaal wel mogelijk is in 2021.”