'Keurige kerkganger’ Martien (53) hoort acht jaar cel eisen voor zware bedreigingen Emmeloord en Zeist: ‘Ik ben een gelovig man’

Update Hevige windvlagen laten sporen na in Oost-Nederland: trailer op z’n kant op A50 bij Apeldoorn

13 maart Hoewel het officieel geen storm is, heeft de hevige wind wel zijn sporen nagelaten in Oost-Nederland. In Apeldoorn staat een boom van dik 20 meter op omvallen, een paardentrailer werd omgeblazen op A50 en op de A6 bij Emmeloord sneuvelde zelfs een caravan. Weervrouw Diana Woei van Weerplaza: ,,Ik kijk er niet van op dat er wel iets is omgewaaid.”