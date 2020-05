Kind gewond na ernstig ongeluk bij bushalte in Emmeloord

De eerste meldingen van het ongeluk kwamen iets na 17:30 uur binnen. Het ongeluk vond plaats bij een bushalte op de weg die van Emmeloord naar Espel gaat. Volgens de politie is het kind aangereden door een auto. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Met spoed naar ziekenhuis

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de weg werd afgezet. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden is te zien dat een ambulance onder politiebegeleiding over de A6 rijdt. De berging van een vanochtend in brand gevlogen vrachtwagen werd daarom even gedeeltelijk onderbroken. Het is niet bekend hoe ernstig het slachtoffer gewond is.