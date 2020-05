Kind komt om door ongeluk bij bushalte in Emmeloord

Lucia (82) mag haar dochter weer zien in Emmeloord: ‘Het is griezelig’

12 mei Hof van Smeden in Emmeloord is het enige verzorgingshuis in Flevoland waar bewoners weer bezoek mogen ontvangen dankzij de proef van de overheid. ,,Het is griezelig en spannend of alles goed gaat”, zegt 82-jarige bewoonster Lucia van Geel. ,,Ik moest er eerst niet aan denken dat de deuren weer open mochten.”