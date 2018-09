Kinderen in Luttelgeest gaan vanaf maandag naar fusieschool De Floreant

Buitenland­se toerist komt eerder naar Flevoland

31 augustus Buitenlandse bezoekers strijken jaarlijks eerder neer op campings in Flevoland. Circa achtduizend buitenlandse toeristen verbleven in de eerste helft van dit jaar, dus voor het hoogseizoen, op een kampeerterrein in de polder. Zeven jaar geleden waren het er vijfduizend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.