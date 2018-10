Kipper vol zand kantelt op rotonde Emmeloord

Politie houdt 54-jarige man aan na ongeluk op A6, vermoede­lijk alcohol in het spel

13:11 Bij het ongeluk op de A6 tussen Lemmer en Bant van gisteravond is een 56-jarige man uit Friesland om het leven gekomen, dat heeft de politie bekendgemaakt. De andere betrokkene, een 54-jarige man uit Lemmer, is aangehouden. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol.