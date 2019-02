Klap voor Urk: driekwart van de pulsvloot aan de ketting. ‘Dit moet bezinken, we zijn uit het lood geslagen’

De stemming onder Urkers is bedrukt, the day after. ,,Het is klote voor ons, maar we zijn wel weer gewoon aan het werk’’, zegt pulsvisser Jan de Boer, tevens voorman van actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK). Over vervolgacties spreken de vissers nog niet. ,,We moeten dit even laten bezinken. We zijn behoorlijk uit het lood geslagen.’’