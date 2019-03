Klas Het Lichtschip in Ens leert: ‘rechts ruim achter’ veiligste plek bij een truck

Margriet Loosman uit Creil: poldermo­del in wereldste­den

16 maart Margriet Loosman maakt snel carrière als model. Op haar twaalfde werd ze al eens gepolst door scouts van een modellenbureau, toen ze in Amsterdam aan het winkelen was. Begin vorig jaar debuteerde het model uit Creil op de catwalk voor Chanel, wat gezien wordt als het hoogst haalbare in het modellenwereldje. Toch staat de negentienjarige verpleegkundige studente van het ROC De Friese Poort nuchter en wel met beide benen op de poldergrond. ,,Het is geen glazen bol, je weet gewoon niet wat er komt.”