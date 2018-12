Klein incident, grote gevolgen: rekening herstel Schokkerringweg in Nagele loopt hoog op

Harald Bouman geïnstal­leerd als burgemees­ter Noordoost­pol­der

10 december Groninger Harald Bouman (47) is maandagavond geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Bouman is daarmee een van de nog weinige burgemeesters die is voortgekomen uit een lokale partij. Hij was raadslid en wethouder voor Gemeentebelangen Eemsmond.