Kleine huisjes voor mensen die het nodig hebben lijken er te komen in Emmeloord

Statushouders, vluchtelingen en andere mensen die een tijdelijk onderkomen zoeken, kunnen over een paar jaar terecht in een tiny house bij Emmeloord. Woningstichting Mercatus wil er 24 bouwen aan de Pilotenweg en de gemeente werkt mee. Er wordt al jaren over de minihuisjes in de polder gesteggeld.