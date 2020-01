Klikklak en kant-en-klaar huis in opmars: bedrijven uit de regio varen er wel bij

Hoe nu verder met verpauper­de pand De Golfslag in Emmeloord?

6:30 Het voormalige verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord staat al sinds april 2015 leeg. De makelaar is in gesprek met een potentiële koper, maar de afgelopen weken was er een felle brand en kreeg de gemeente een verzoek om er een gemeentelijk monument van te maken. Vijf vragen over het veelbesproken pand.