Kom kijken bij het scheepswrak in Rutten

Bloedproef na duik in sloot Emmeloord

26 juni Op de Espelerweg (N351) in Emmeloord is vanmorgen rond kwart voor elf een auto in de sloot beland. De bestuurder raakte lichtgewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel werd hij door de politie aangehouden omdat agenten vermoedden dat hij gedronken had en moest hij mee om een bloedproef te laten afnemen.