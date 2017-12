Komt de boer van uw dromen uit de polder?

Begin maar vast te denken in welke bewoordingen u de polderboer van uw dromen gaat verleiden tot een date. De namen van de acht deelnemers van de Tulpendate in Noordoostpolder zijn namelijk bekend gemaakt.

Zeven heren en een dame, in de leeftijd van eind twintig tot begin veertig doen mee aan de Tulpendate, het ludieke datingprogramma voor vrijgezelle boeren. Margot Maljaars van de organisatie licht de tweede editie toe.

Zijn er veranderingen ten opzichte van de eerste Tulpendate?

,,Het belangrijkste is dat we van vorig jaar hebben geleerd dat de periode tussen de brievenselectie en de daadwerkelijke date te lang was. Daar zat ongeveer drie tot vier weken tussen. In die tijd maakten sommige deelnemers zich heel druk en gingen ze soms ook wat twijfelen aan hun keuzes. Daarom hebben we die periode nu teruggebracht naar ongeveer een week."

Was het gemakkelijk om deelnemers te vinden?

,,Achteraf gezien viel het heel erg mee. Sommigen hebben zich zelf bij ons gemeld. Anderen hebben we gevraagd. Natuurlijk wilde niet iedereen die we hebben gevraagd meedoen, maar dat hou je toch. Waar we erg blij mee zijn is dat we nu ook een vrouw onder de deelnemers hebben. Dat stond vorig jaar ook al op ons verlanglijstje."

Waarom is gekozen voor acht deelnemers?

,,De ervaring van vorig jaar is dat je wel een flink aantal deelnemers nodig hebt, om een datedag te kunnen organiseren. We willen deelnemers niet verplichten op date te gaan. Ze moeten op basis van de brieven wel het gevoel hebben dat ze een date zien zitten. En soms, dat gebeurde vorig jaar ook, springt de vonk van de Tulpendate opeens over. Vorig jaar hadden we zeven deelnemers en gingen er drie op date."

En hoe staat het nu met die drie deelnemers die toen op date zijn geweest?

,,Een van die paren is nog bij elkaar. Peter en Carolien zijn ons eerste echte Tulpenstel."

Hoe ziet de planning voor Tulpendate 2018 eruit?