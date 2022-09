Komt er een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant? Dit gebeurde er tot nu toe

UPDATE | MET VIDEO Snel handelen conciërges en brandweer voorkomt erger bij school­brand in Emmeloord: ‘Dieren gelukkig veilig’

In de schoolvakantie zijn leerlingen en docenten van het Aeres College in Emmeloord vanmiddag opgeschrikt door een uitslaande brand in hun schoolgebouw. Door snel handelen van conciërges en brandweerlieden heeft alleen het dak van een hovenierslokaal aan De Balkan in brand gestaan en kwamen dieren niet in gevaar.

9 augustus