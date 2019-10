‘Kon burgemeester Bouman niet tijdelijk een stapje terug doen?’

video Ongeloof in Noordoost­pol­der na razendsnel vertrek burgemees­ter Bouman: ‘Heel pijnlijk’

8:12 Het nieuws over het vertrek van burgemeester Harald Bouman is in de gemeente Noordoostpolder ingeslagen als een bom. Raadsleden zeggen volledig verrast te zijn door de beslissing van de eerste burger, ook inwoners reageren vol ongeloof. Maar waarom stapt Bouman op? Dat blijft voorlopig een mysterie.