Konijnenfokker Bert (65) over dodingsverbod: ‘Bepaal niet in Amsterdam hoe wij met onze dieren omgaan’

Problemen bij Vollenho­ver­brug weer verholpen: ‘Hopelijk is het nu voorgoed opgelost’

Het gezegde luidt: driemaal is scheepsrecht, maar dat is bij de Vollenhoverbrug niet het geval. In twee weken tijd is er vier keer een storing geweest . Drie keer kon de brug niet dicht en vandaag en gisteren kon de brug niet meer open. Wat is er aan de hand bij de inmiddels beruchte brug?