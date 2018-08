Korfmaker op Champions League niveau

Dertig uur lang werkte de imker annex korfvlechter aan een internationale opdracht van de Duitse kunst-restaurateur Volker Dietzel uit Dresden. Zaterdag was op het museumplein van Schokland de plechtige overhandiging van de authentieke bijenkorf voor de ‘levende’ tentoonstelling ‘De Imkers’ van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel.

Trillende stem

Alsof de cup met de grote oren wordt uitgereikt, zo voelt het als Triest z’n geliefde bijenkorf met trillende stem overdraagt. ,,Ik heb er dan ook met zoveel passie aan gewerkt en dan is het speciaal om er afscheid van te nemen. Ik ben nog maar twee jaar korfvlechter, maar dankzij mijn enthousiasme heb ik in het proces helemaal geen hobbels ervaren. Alleen de twee centimeter wanddikte op de detailtekening moest ik wat verbreden. Zo’n korf moet natuurlijk wel stabiel zijn. Veel belangrijker nog was de vierhonderd jaar oude uitstraling. Ik heb een combinatie van bindgras en roggestro gebruikt.''

Dietzel is aangenaam verrast als hij wordt geconfronteerd met het resultaat. ,,Zeer goed gelukt en perfect passend in het levende kunstwerk dat ik wil maken bij het Kunsthistorisch Museum in Wenen.’'

Expositie

Daar zal ter ere van het 450ste sterfjaar van Pieter Bruegel een expositie te zien zijn van oktober tot januari. Dietzel werd als schooljongen al gegrepen door de ‘eenvoud’ van Bruegel. ,,Ze noemen hem ook wel ‘boerenbruegel’ en dat zie je terug in dit schilderij ‘De Imkers’. Ik wil van ‘Die Bienenzüchter’, zoals we het in Duitsland noemen een levende voorstelling maken voor een fotoreportage. Deze korf is daarvan een wezenlijk onderdeel en hij is geweldig geworden door de authentieke vorm en materialen die gebruikt zijn.''

,,En dan te bedenken dat ik deze talentvolle korfmaker bij toeval ontdekte op een bijenmarkt in Uddel. Ik heb maar weinig budget, dus moet ik het ook gewoon hebben van mensen met passie. Geen ‘made in China’, maar vakmanschap. En dat is wat deze korf van Rob Triest zo geschikt maakt voor mijn project. Ik ben hem zeer dankbaar.’'

Wereld over