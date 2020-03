Kosten voor meer ruimte recreatieve zwemmers Bosbad in Emmeloord 8,5 miljoen: ‘Hard nodig’

Een verbouwing is volgens de gemeente en de zwembaddirecteur noodzakelijk om te zorgen voor meer ruimte voor recreatieve zwemmers in het 25 jaar oude zwembad. ,,We zitten in de avond bomvol en daarom komt niet iedereen meer aan zijn trekken. Onze voorkeur is dus dat er een bad bij komt. Een impuls is belangrijk om bezoekers te blijven trekken. Nu trekken we meestal bij een goede zomer zo’n 150.000 mensen en bij een slechte zomer hebben we ongeveer 130.000 bezoekers”, zegt Jagersma. Verbouwing kost wel 8,5 miljoen meer dan alleen een renovatie van het zwembad.