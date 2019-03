Kraggenburg hoopt op meer recreanten met fiets- en voetveer

,,We zijn er ontzettend blij mee’’, zegt Wubbo de Raad van de initiatiefgroep. ,,We voldeden aan alle voorwaarden’’. Het pontje werd voor het eerst genoemd in het Dorpsplan van 2012. Ook was er even sprake van een brug over de Zwolse Vaart, aldus De Raad. Het wordt uiteindelijk een fiets- en voetveer, dat het Voorsterbos met het Waterloopbos gaat verbinden. ,,Dat bos krijgt een enorme impuls’’, zegt De Raad. ,,Natuurmonumenten investeert er fors in. Ik las dat ze hopen op 150.000 bezoekers per jaar. Stel dat 10 procent daarvan - en dat is veel hoor - met het pontje naar Kraggenburg komt. Dat zou goed voor de middenstand in het dorp zijn’’.