Kraggenburgse bloemetje voor horecabroers

Van oriëntatie­rit tot hindernis­sen: ruiters kunnen in Vollenhove terecht voor eerste TREC-wed­strijd

Een primeur in Vollenhove. Op zaterdag 4 maart kunnen ruiters en amazones voor het eerst deelnemen aan een zogenoemde TREC-wedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd door Dier all in en het TREC-team Kuinderbos.

10 januari