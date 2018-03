Kristel (4) uit Emmeloord kan wel wennen aan het leven van een prinses

Kristel werd geboren met een veel te kleine dunne darm, wat de nodige gevolgen heeft voor wat en hoeveel ze kan eten. Daarom krijgt ze bijvoorbeeld sondevoeding. Zaterdag was ze dankzij Stichting Opkikker even een dagje niet het zieke meisje, maar het meisje dat samen met papa, mama en broertje Oscar de gekste avonturen beleefde.

Mama Sandra is daags na de verwendag in Zeewolde nauwelijks bekomen van alle indrukken. ,,Het was een lange, maar geweldige dag. We hebben zoveel gedaan en beleefd... op een gegeven moment wist Kristel echt niet meer waar ze kijken moest."

Sandra Greijdanus is diep ontroerd door wat Stichting Opkikker heeft gedaan. ,,Sowieso dat wij waren uitgekozen vonden we heel bijzonder. Voor ons is het leven met Kristels ziekte vrij normaal. We dachten dat dit soort dagen waren voor mensen die het veel moeilijker hebben dan wij." Nu ze een Opkikkerdag hebben mogen beleven, zijn ze ervan overtuigd dat de stichting meer naamsbekendheid verdient. ,,Zo'n dag als wij hebben gehad, gunnen we iedereen."