Kritische vragen over sloopplannen oudste straten Emmeloord: ‘Getuigt van weinig historisch besef’

Sloop of renovatie? Bewoners oudste huizen Emmeloord willen snel duidelijk­heid: ‘Het schiet niet op’

Wordt het sloop of renovatie? De bewoners van de oudste huizen in Emmeloord, in de Rietstraat en de Zeebiesstraat, willen snel duidelijkheid van woningcorporatie Mercatus. Ze zitten naar eigen zeggen al jaren in onzekerheid. ,,Heeft het nog zin om een nieuw vloertje te leggen? We willen graag weten waar we aan toe zijn.’’