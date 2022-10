Kuinre klaagt meer over azc Luttelgeest dan de polder zelf: ‘Wij hebben er het meeste last van’

Politiek Noordoost­pol­der wil wel na-reizigers opvangen, maar níet bij azc Luttel­geest: ‘Humanitai­re plicht’

Een meerderheid van de politiek in de Noordoostpolder is bereid om zogeheten na-reizigers op te vangen. Dat mag beslist niet gebeuren op de door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) aangekochte lap grond vlakbij het azc in Luttelgeest. Een plek elders in de gemeente is wél bespreekbaar. ,,Het is onze humanitaire plicht.’’

27 september