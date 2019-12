Kunstenaars geven Museum Schokland meer licht met een sprookje

Nee, het is niet zo dat er opeens veel meer verlichting te vinden is in Museum Schokland. Maar wél wat meer kunstwerken. Zestien stuks, om precies te zijn. Woensdagmiddag is de tentoonstelling ‘LUCE – een oplichtend sprookje’ van de Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF) geopend. ,,Het was allemaal wel spannend, maar we zijn tevreden’’, vertelt de artistiek leider van de groep, Hein Walter.