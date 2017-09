Kwetsbare jongeren komen mogelijk op straat te staan in Emmeloord

In mei van dit jaar ging Roos Begeleiding failliet. In overleg met de curator nam de Omega Groep de zorgverlening over voor een groep cliënten in Emmeloord, onder begeleiding woonachtig in vier eensgezinswoningen in de Baronielaan. Overname van het huurcontract zou een formaliteit moeten zijn. ,,Maar we komen er niet uit met de verhuurder'', zegt clustermanager Anita Nugter. ,,Heel kwalijk, het gaat om kwetsbare mensen die zelfstandig geen woonruimte kunnen vinden.'' Onderdak op een andere locatie van Omega is geen optie: de groep heeft al een wachtlijst. Aan nieuwbouw in Emmeloord wordt gewerkt, maar waar en wanneer is niet bekend.