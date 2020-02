Laatste stapavond bij Chez Marknesse: ‘Net als bij begrafenis wil iedereen nog een keer kijken’

Wie Chez in Marknesse zegt, zegt Louw Mulders (64). Eerst stond de horecaman vooral achter de bar, later fotografeerde hij bezoekers in zijn discotheek. Nog twee zaterdagavonden kunnen mensen in Chez gaan stappen. ,,Ik vind het vooral jammer voor de jongeren.”

Elke dag loopt Louw Mulders op zijn sloffen door zijn discotheek. ,,Het is hier hartstikke veilig, op de bouw lopen ze allemaal rond met veiligheidsschoenen. Dit vak kan je op sloffen doen, ik kan niet zo goed tegen schoenen. Hier is veel sociale controle en waren bijna geen knokpartijen. Eventjes rondkijken ga ik wel missen”, zegt Mulders, terwijl hij kijkt naar het podium in de grote zaal van Chez.

Automatiek

,,In de grote zaal zijn meestal optredens. Herman Brood, Candy Dulfer, Gorden: ze hebben allemaal bij ons opgetreden. We hebben ook een rookruimte, feestcafé en een automatiek, die we gekscherend Chezbo noemen. Een aantal keer per jaar was het hier nog heel druk. Meestal waren er tussen de 500 en 1000 bezoekers, terwijl je 2000 bezoekers in dit pand nodig hebt om te kunnen bestaan. We hebben een paar goede artiesten gehad, maar dan kwamen altijd net iets te weinig mensen om er wat aan te verdienen. Jeugd kijkt liever naar tien artiesten.”

Louw Mulders in de grote zaal van Chez. 29 februari en 7 maart zijn de laatste avonden in de roemruchte discotheek Chez in Marknesse.

,,Het is over voor de discotheken”, verzucht Mulders. ,,We zijn een familiebedrijf. Mijn kinderen zouden het bedrijf doorzetten, alleen het is al een paar jaar kommer en kwel voor discotheken. Er moet wel perspectief zijn. Oorzaak zijn de vele festivals en andere grote concerten. Daar betalen jongeren zo 200 euro voor. Daarvoor kan je vier keer naar de discotheek gaan. Een biertje kost daar vier euro en voor een wc-bezoek moet je betalen. Dat is hier heel anders.”

Niet failliet

,,Dat we straks dicht gaan is niet lastig. Ik en mijn kinderen, die tien jaar terug ook eigenaar zijn geworden, zagen het aankomen. Na tien jaar in het nieuwe pand wilden we het evalueren en we kwamen tot de conclusie dat het geen toekomst heeft. We hebben 45 jaar redelijk goed gedraaid en zijn zeker niet failliet. We hebben van alles geprobeerd. Zo is Lil Kleine hier nog geweest.”

,,We zaten eerst altijd in het centrum van Marknesse. 45 jaar geleden was het nog een kroeg en slijterij en toen overleed André de Lange, de vorige eigenaar, na een auto-ongeluk. Zijn overlijden was een schok voor het hele dorp. Zo’n twintig jaar geleden hadden we in het centrum een discotheek in drie panden en we wilden nog groter. Toen hebben we besloten om een nieuwe discotheek buiten het dorp te gaan bouwen.”

Hoogtepunt

,,Het heeft tien jaar geduurd voordat het pand er stond. Een andere discotheek van mij, Rio in Emmeloord, is na de opening gesloten. De eerste jaren in het nieuwe pand gingen er goed. Het eerste weekend hadden we 2800 bezoekers. Dat was misschien wel het hoogtepunt van mij. Daarna ging het minder.”

Een volle zaal in Chez Marknesse in 2010. De laatste jaren was de zaal steeds minder vaak helemaal vol.

,,Vanavond is de laatste avond voor vooral jongeren ouder dan zestien jaar en op zaterdag 7 maart is de laatste avond voor alleen mensen ouder dan 25 jaar. Een dj gaat dan muziek uit de vorige eeuw draaien. Het is uitverkocht en er komen meer dan 2000 mensen. Net als bij een begrafenis wil iedereen nog een keer kijken. We hebben 45 jaar bestaan, dus drie generaties zijn bij Chez geweest. Oud-medewerkers willen die avond graag nog een keer werken.”

Veiling

,,Als je dit wil voortzetten moet je er iets anders van maken en verschillende dingen onder één dak nemen, waaronder horeca. Een partij die interesse in het pand heeft, heeft zulke plannen. Als koop niet doorgaat komt er een vrijwillige openbare veiling. Dat wilden we al doen, maar heeft een partij zich gemeld die het wel wilde overnemen. Binnen een paar weken verwacht ik duidelijkheid. Ik weet nog niet wat ik straks ga doen, ik kan niet stilzitten.”

,,De laatste jaren haal ik in Chez altijd glazen op en maak foto’s. Ik sta ook wel bekend als de Chez-fotograaf. Het maken van foto’s kwam op en ik zei dat ik dat wel wilde doen. Ik loop veel in het rond en praat met mensen. De laatste avond ga ik denk ik geen foto’s maken, maar vooral praten met mensen en herinneringen ophalen. Ik weet niet voor hoeveel huwelijken ik verantwoordelijk ben. Ik zag laatst wel een bericht van iemand die 37 jaar geleden in Chez haar man heeft ontmoet. Zulke verhalen zijn erg mooi.”

‘Veel gangetjes en donker: Chez was spannend’ ,,Eind jaren 80 ging ik elke zaterdagavond naar Chez met discobus met een paar vriendinnen. Dit was altijd gezellig”, zegt Winanda Altena (48). ,,Ik woonde in Emmeloord. Daar had je wat bruine kroegen, maar was verder niet veel te beleven.” ,,Chez was spannend. In het oude pand in het centrum van Marknesse was het allemaal erg donker en je had allemaal gangetjes. Ook had je een verlaagde dansvloer en overal barretjes. We zaten vaak tegen de barman te zeuren, dan kregen we soms een gratis biertje. We gingen allemaal dingen ontdekken. Dansen, zingen, een beetje gek doen en bier drinken. Ook de liefde hoorde erbij. Je had geen mobieltjes, dus je ouders wisten niet altijd waar je precies was.” ,,Het is jammer dat Chez stopt. Ik kijk zelf regelmatig naar bandjes en ga nu niet meer naar een discotheek. Jeugd gaat tegenwoordig veel naar keten of blijft thuis drinken. Ik woon nu in Hoogeveen en ik ga niet naar de laatste avond.”