Landbouwsector baalt: gps-dieven blijven hun slag slaan. ‘Lastig op te lossen’

Nieuwe leerlijn voor koudetech­niek in Emmeloord

23 januari Het keuzeonderdeel ‘koudetechniek’ in het onderwijs krijgt een vaste plek op het Vakcollege Noordoostpolder en op de buurschool ROC Friese Poort, in Emmeloord. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling.