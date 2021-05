Lantaarnpaal sneuvelt bij ongeval met losgeschoten caravan Marknesse

Uitstel en mogelijk afstel voor realisatie veelbespro­ken zonnepark bij Waterloop­bos in Marknesse

20 mei Bij de ingang van het Waterloopbos in Marknesse wilde ondernemer Martin Daniëls op een stuk grond een zonnepark met 57.000 zonnepanelen realiseren. Natuurmonumenten en omwonenden waren tegenstander van de plannen gezien de bijzondere ligging midden in een bos bij een rijksmonument. ,,In goed overleg met de gemeente is nu besloten om het plan voor één jaar in de ijskast te zetten”, zegt Daniëls.