Leerlingen basisscholen Creil maken kunst met tulpenbollen

Kroon

De bollen vormen in het voorjaar drie grote tulpenschilderijen met een hart, de tulp, die tegelijkertijd het logo van het Tulpenfestival vormt, en een kroon. Vanwege het thema ‘Gouden Eeuw’ worden de figuren geplant in een gouden lijst van goudgele tulpen.

Het is voor het eerst dat het Tulpenbelevingsveld samenwerkt met de scholen in Creil. ,,Veel kinderen uit het dorp zijn hier nog nooit geweest, terwijl er in het bloeiseizoen van de tulpen zoveel te zien en te doen is”, vertelt initiatiefnemer en tulpenteler Jordi van Meer. De leerlingen worden vrijdag door hem verwelkomd en krijgen uitleg over het planten van de bollen en de groei van de tulpen. Het complete groeiproces, dus. ,,Hoe interessant is dat! Veel leuker dan een biologieles in de klas”, meldt van Meer enthousiast.