Leraren Windkracht 10 helpen op stakingsdag in Talma Hof Emmeloord

videoStakende leerkrachten steken handen uit de mouwen in het verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord.

,,Extra handjes, daar draait het bij ons ook om.'' Directeur Marcel Tuinstra van de openbare Daltonschool Windkracht 10 uit Emmeloord had als stakende in het onderwijs vanmiddag lekker thuis kunnen zitten. In plaats daarvan stak Tuinstra samen met acht collega's van Windkracht 10 de handen uit de mouwen in verpleeghuis Talma Hof om de bewoners daar een prettige middag te bezorgen.

Positieve gevolgen

En dat alles ter ondersteuning van de noodkreet van leraren in het hele land richting 'Den Haag' om toch vooral meer geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs. ,,En dan niet eerst tien miljoen toezeggen en dan aan de achterkant weer enkele tientallen miljoenen bezuinigen'', aldus Tuinstra over de actie met de positieve gevolgen voor de senioren in de Talma Hof.

Ritje door de sneeuw

Want mevrouw Gerding (85) maakt zich op voor een ritje in de rolstoel door de sneeuw, voortgeduwd door leerkracht Astrid Haspels. Meneer Van der Ploeg (84) wordt voortgeduwd door Inge van Diepen-Wester. Heerlijk, vinden beide Talmahof-bewoners het extraatje in de buitenlucht. Bang voor de kou is mevrouw Gerding niet. ,,Ik smelt niet.''

Stevig ingepakt rijden bewoners en vrijwilligers even later naar buiten, grappend over een mogelijk sneeuwballengevecht. De contacten tussen de Talma Hof en Windkracht 10 waren er al eerder vertelt directeur Tuinstra ondertussen. ,,We komen hier wel vaker op vrijdagmiddag met een aantal leerlingen.''

Kerstbakjes

In één van de recreatieruimtes is leerkracht Joost Visscher inmiddels bezig met het maken van kerstbakjes, samen met de bewoners. En ja, de kersttakken prikken best, weet hij inmiddels. ,,Maar ik kan er maar beter aan wennen, volgende week gaan we het ook doen met de leerlingen.''

Staken is het ultieme middel om aandacht te vragen voor de situatie in het onderwijs weet hij. ,,Het gaat niet alleen om geld voor salarissen, het gaat ook om bijvoorbeeld invalkrachten. Gelukkig hebben wij niet veel verzuim, maar je hoort vaak genoeg dat er geen invallers. Dan worden er zelfs kinderen weer naar huis gestuurd.'' De kerstbakjes krijgen ondertussen mooi vorm. ,,Hij doet het fantastisch'', klopt een 82-jarige bewoonster leraar Joost Visscher (28) op de knie. ,,Je mag blijven.''