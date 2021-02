Liander gestart met uitbreiding elektriciteitsnetwerk in Noordoostpolder na forse toename vraag

Rick (27) schrikt zich rot van hoeveel­heid mondkapjes die hij opruimt op straat in Emmeloord: ‘Maakt mij boos‘

19 januari Rick Bandstra (27) is op zijn fiets en met een grote vuilniszak in zijn hand drie dagen op pad geweest in Emmeloord om mondkapjes van de straat en uit de natuur te halen. Hij schrikt enorm van het resultaat: alleen al in zijn woonplaats vindt hij 219 mondkapjes. ,,Ik wil mensen wakker schudden.”