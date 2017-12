Lichtschip Ens mag zingen voor koningin Máxima

De clip van het Lichtschip kwam als beste uit de bus in de finale van Flevoland. Creatief en goed bedacht, zei jurylid Edsilia Rombley. ,,Het bewijs dat je geen instrumenten nodig hebt om prachtige muziek te maken.'' De clip was een percussieact met containers en kliko's.

Het Kerst Muziekgala 2017 is 23 december. De schoolband die dan optreedt bevat leerlingen uit alle provincies van Nederland. Koningin Máxima zit in de zaal als erevoorzitter van Meer Muziek in de klas. Deze stichting zet zich in voor structureel, goed muziekonderwijs voor 1,6 miljoen scholieren in Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat muziekonderwijs de wereld van een kind vergroot en helpt bij ontwikkeling van kinderen op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak.