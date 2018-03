Lijkenexpositie in Emmeloord trekt vooral geïnteresseerden

Enkele honderden belangstellenden kwamen zondag naar het Van der Valk Hotel in Emmeloord. Zij keken naar de binnenkant van organen, spieropbouw, oogbol, geslachtsdelen en nog veel meer bekijken. ,,Je kunt echt alles van het lichaam goed bekijken", vinden Guus en Roelien Altena. Christiaan Geersing en vriendin Esmee van den Ham vinden vooral het verschil tussen de roze long en de zwart-grijze rokerslong een openbaring. Het is ‘superinteressant’, vinden ze. ,,We sporten allebei en dan weet je wel iets van het menselijk lichaam. Nu kun je het allemaal zien.”

Ophef

Juist dat het de echte lichamen zijn maakt de eendaagse tentoonstelling in Het Van der Valkhotel in Emmeloord bijzonder. Vooraf ontstond daardoor zelfs ophef in de gemeenteraad van de Noordoostpolder. Want waren die lichamen allemaal wel legitiem verkregen? De organisatie weerlegde alle kritiek. Het zijn overblijfselen van mensen die hun lichaam ter beschikking aan de wetenschap stelden, zo is benadrukt.