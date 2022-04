Lintjes voor voetbalnestor, Prins Carnaval en ‘Bezige Bij’ in de Noordoostpolder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sinds 2009 is Van Koulil (70) voorzitter van Het Roefje. Met veel inspanning en ondanks een relatief klein budget is dit een ‘bijzonder project’ geworden, meldt de gemeente. Dit dorpshuis biedt onder meer dagbesteding aan ouderen in Ens. Van Koulil heeft zich ook op andere terreinen verdienstelijk gemaakt. Hij was CDA-raadslid en ook bestuurlijk actief voor deze partij. En 13 jaar lang zat hij in de Raad van 11 van de Kleiduikers. In deze periode was hij twee keer Prins Carnaval. Ook was hij dorpsvoorzitter van Ens.

Onder de gedecoreerden bevindt zich een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: oud-CDA-wethouder Twan van Meijel (75). Vorig jaar werd al een lintje voor hem aangevraagd, maar dat leidde niet tot een onderscheiding. Een grotere groep ondersteuners heeft een nieuwe aanvraag ingediend en nu wél met succes. Dit keer is ook het vrijwilligerswerk van 1970 tot 1998 meegenomen, bij de vorige aanvraag slechts vanaf 2010.

Van Meijel is al bestuurlijk actief sinds 1967. Voor landbouworganisaties als de Stichting Proefboerderijen Flevoland, de katholieke Algemene Boeren en Tuinders Bond en De Tulp in Espel. Ook welzijnsorganisatie Carrefour en Zorggroep Oude en Nieuwe Land deden niet tevergeefs een beroep op hem.

Volledig scherm Wethouder locoburgemeester Twan van Meijel neemt de sleutel van ‘Pierenoord’ (Emmeloord) in ontvangst. © Archief Hans Veenhuis

Ook bijzonder: een echtpaar dat een onderscheiding krijgt. Henk (79) en Henny (76) Jurjens, om precies te zijn. Beiden voorgedragen door hun oudste dochter en aantal organisaties waarvoor ze actief zijn (geweest). Jurjens heeft verschillende functies gehad binnen de Protestantse gemeente Emmeloord (voorheen Gereformeerde Kerk). Ook was hij voorzitter van de ondernemingsraad en later van het bestuur van de coöperatieve ledenvereniging van bouwbedrijf Moes, waarvoor hij werkte.

Zijn vrouw heeft eveneens een lange staat van dienst als vrijwilliger. Henny Jurjens-Oldengarm (roepnaam Henny) trad zelden op de voorgrond, maar zet zich al meer dan 50 jaar in voor de medemens. Zo is ze al jaren wijkdame en werkt ze in de bibliotheek van verzorgingshuis Wittesteijn. Ook is ze betrokken bij het halen en brengen van patiënten van Talma Hof naar de kerkdiensten in dit verpleeghuis. Daarnaast zet ze zich in voor vrouwenvereniging Passage en muziekvereniging La Mascotte.

Dan Sietsche van Gosliga (72) uit Espel, ook zo’n bezige bij. Naast haar werk als onderwijzeres heeft ze zich altijd verdienstelijk gemaakt voor kerk, onderwijs en de rest van de samenleving. Dat begon in 1974 toen ze docentenbegeleider werd van de oud-leerlingenvereniging van de Opleidingsschool tot lerares Nijenhove in Bolsward. Ook is ze pastoraal werker en werkt ze voor de Oost-Europacommissie die vier dorpen in het Hongaarse deel van Roemenië helpt.

Positieve blik

Bij Simon van Groningen (79) is jaren geleden een bord met de term ‘de Bezige Bij’ op zijn gevel aangebracht. Dat zegt genoeg over zijn inzet voor anderen. Hij was 12 jaar bestuurder van de IZB-vereniging van zending in Nederland. En sinds 1985 is hij actief voor zowel het Pastorale Verband Hervormd West als de Algemene Kerkenraad van de Protestantse kerk Emmeloord. Voor Philadelphia Zorg brengt hij mensen rond en voert hij andere klussen uit. Met humor en een positieve blik.

Ook Piet Louwerse (75) vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de maatschappij. Dat heeft hij meegegeven aan zijn kinderen die hem hebben voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Naast zijn drukke baan was hij bij meerdere organisaties bestuurslid. Bijvoorbeeld bij reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Emmeloord. Ook de kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Gemeentes in Emmeloord ligt hem na aan het hart. Zo was hij voorzitter van het bestuur van de jeugdvereniging, diaken in de kerkenraad en scriba. Louwerse was ook jarenlang actief voor Zorggroep Oude Nieuwe Land en tot eind 2020 zette hij zich in voor de NOVA, de belangenorganisatie voor de Nederlandse vis- en garnalenafslagen.

Volledig scherm Een voorstelling van La Mascotte in 2015. © Wilbert Bijzitter

Adrie Orie (85) heeft enorm veel betekend voor het verenigingsleven in de Noordoostpolder. Inmiddels laat zijn gezondheid het niet meer toe. Orie wordt wel de nestor van het voetbal in de polder genoemd. Hij was trainer van vijf van de elf voetbalverenigingen in de gemeente, maar ook van naburige clubs. Ook was Orie was mede-organisator van voetbalschool Noordoostpolder, waar jonge talenten konden trainen, en bestuurslid bij ijsclub Emmeloord.

Orie heeft ook veel gedaan voor de kerk. Zo bezocht hij parochianen in de wijk en was hij betrokken bij de jaarlijkse parochiefeesten. Ook is hij bekend van carnaval. Twee keer was hij Prins Carnaval bij de Droogpieren. Orie werkte mee aan het Pieperfestival en was 19 jaar aangesloten bij muziektheatervereniging La Mascotte. Dankzij zijn grote netwerk haalde hij honderdduizenden euro’s aan sponsorgeld binnen voor de jaarlijkse voorstellingen.

Reinie Osinga-Hibma (67) zet zich al tientallen jaren met ziel en zaligheid in voor Espel. Ze hield het secretariaat bij van basisschool De Ark en was jeugdleidster en ouderling bij de kerk. Als voorzitter van de Esvra (Espelse Vrouwen Algemeen) zorgde ze dat er een social sofa in het dorp kwam. Met een dorpsgenoot richtte ze de ‘buurthap’ op. Ook nam ze het initiatief tot Espel Gloei.

Volledig scherm Een schoolklas op bezoek in het Waterloopbos. © Foto Freddy Schinkel

Jules Overmars (75) is vooral bekend als dorpsvoorzitter van Kraggenburg. Negen jaar was hij een schakel tussen dorp, gemeente en provincie. Geen wonder dat een dorpsgenoot hem heeft voorgedragen voor een lintje. Overmars was ook op andere terreinen actief. Zo begon hij in 1986 met het digitaliseren van de ledenadministratie van de Michaëlparochie in Emmeloord. Ook was hij voorzitter van het dagelijks bestuur van de Bonifatius Mavo in Emmeloord. Daarnaast is hij al 20 jaar vrijwilliger in het Waterloopbos bij Marknesse.

Piet Schlepers (71) is al vanaf zijn 6e lid van voetbalvereniging SV Ens. Tijdens zijn actieve carrière als voetballer was hij bovendien vrijwilliger bij de club. En dat is hij nog steeds. Schlepers is een icoon van SV Ens. Hij maakt deel uit de klusgroep die het complex onderhoudt en maakt met zijn vrouw Anneke de kleedkamers schoon. Jongeren die zich misdragen, spreekt hij aan. Deze gedecoreerde is dagelijks te vinden op de club.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.