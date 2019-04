Lobby voor Lelylijn gaat gewoon door

Twit­ter-ge­sprek levert Emmeloord­se familie kaarten op voor Ajax - Juventus

4 april De familie Boomsma uit Emmeloord is in het zonnetje gezet door Ziggo. Het kabelbedrijf verraste Sietse Boomsa (71) en zijn kleinkinderen met vier kaarten voor de wedstrijd Ajax - Juventus in de kwartfinale in de Champions League. Aanleiding voor de verrassing is een gesprek op Twitter tussen dochter Debora en het kabelbedrijf.