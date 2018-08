Ludiek feestje op warme rotonde Emmeloord

“Het is altijd maar even afwachten. Maar dit is mooi toch?”, aldus de blij verraste Willemse, die bij de organisatie van het mini-evenement werd bijgestaan door Mirjam Ockeleon.

Willemse zag in de nog gesloten rotonde een mooie gelegenheid voor een ludieke race. Als tegenhanger voor het geklaag over het asfalt, dat nog steeds te zacht blijkt om er verkeer over te laten. Zelf passeert Willemsen voor zijn werk normaliter dagelijks zo'n tien keer de rotonde. Nu moet hij, net als veel anderen, omrijden. "Dat is best lastig, maar ach, als je 's avonds thuis weer thuis bent is het ook zo weer vergeten. Ga een minuutje eerder van huis zou ik zeggen."

Hardheid

De hardheid van het asfalt wordt momenteel dagelijks gemeten, zegt wethouder Anjo Simonse, die ook naar het evenement was gekomen om zijn zoon aan te moedigen. “De wegenbouwers hebben dit in dertig jaar niet meegemaakt”, aldus Simonse. “Het probleem zit ‘m in de stof die het asfalt stevigheid geeft. Als die eenmaal is uitgehard dan is het daarna niet meer erg als het asfalt warm wordt. Maar nu zou je boel kapot rijden en moet alles over een maand of twee opnieuw."

Driewieler

De race over het 90 meter lange, ronde parcours van warm en zacht asfalt leverde vermakelijke taferelen op. Met een piepjonge Noa die nog maar net twee weken kon fietsen en die onder luid gejuich achter een clown aan over het parcours reed met haar driewielertje. En de iets oudere Babette die harder bleek te kunnen lopen dan haar moeder. De originaliteitsprijs was voor de equipe van buurthuis De Brulboei, die het circuit op z’n Engels nam: vermomd en verkeerd om.

Noah Jacobsen ging uiteindelijk met de beker naar huis, met daarachter medaillewinnaars Veron Simonse, Saul Draaier en Daan van de Kar.

Of er ooit een tweede editie komt? “Dat zit er niet in”, zegt Willemsen. “We verzinnen wel weer iets anders”, verzekert Ockeleon.