Ludieke ‘Fritour de Bant’ brengt veel fietsers op de been: 20 kilometer trappen en vet happen

Noordoost­pol­der komende week bijgepraat over nieuwe opvang vluchtelin­gen

Inwoners en politiek van de Noordoostpolder worden komende week op een informatieavond bijgepraat over de plannen voor een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Luttelgeest. Dat is het streven van de gemeente en het COA. Het voornemen zorgde de afgelopen dagen voor veel onrust.

8 juli