Luttelgeest houdt voor het eerst eigen Bevrijdingsfestival: ‘Het is heel erg gaaf’

Even had de organisatie nog wel getwijfeld, met het oog op de weersvoorspellingen. ,,Anders waren we uitgeweken naar de kerk’', weet Elseleen Wieten. Samen met nog een paar andere vrijwilligers zette zij het festival op, op verzoek van de samenwerkende kerken in Luttelgeest die op deze manier ‘zin in zondag’ vorm gaven. ,,En deze keer viel dat op Bevrijdingsdag, zo is dit festival ontstaan”, aldus Wieten.

Helikopters

Om half twaalf begon het festival met een viering, om één uur werd een gezamenlijke vrijheidsmaaltijd genuttigd en barstte ook de muziek los. Hier hoeven de wereldberoemde muzikanten niet met helikopters te worden aangevoerd. De coverband Kangaroo uit Luttelgeest volstaat. ,,Ik ken ze allemaal”, wijst Dirk Blijdorp de bandleden stuk voor stuk bij naam aan. De Luttelgeester geniet met een pilsje in de hand volop van het festival. ,,Belangrijk dat zoiets er is, voor het dorp. Anders was er niks te doen vandaag. Nou ja, behalve dan de estafette-steptocht die hier straks ook voorbij komt.”

De Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog droog gelegd. Dat Luttelgeest nauwelijks te maken heeft gehad met enige oorlogshandelingen, maakt voor Blijdorp niet uit. ,,Het gaat ook om alle vormen van vrijheid.’'

Asielzoekerscentrum

Daar heeft de organisatie ook aan gedacht. Een aantal vluchtelingen uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum kwam vertellen over hun gevoel voor vrijheid. En er is een kaartenactie voor Amnesty International. Gelukkig zijn er terrasheaters tegen de kou, en is er warme soep waar Heleen Broos van staat te genieten, samen met herdershond Buddy.

Iets heel anders dan vorig jaar, weet mevrouw Broos nog. ,,Toen zijn we naar Wageningen geweest, hebben we een paar uur in de brandende zon gestaan bij hotel De Wereld.’' Nu staat ze dus op een wat kil grasveld in haar eigen woonplaats Luttelgeest, maar het gevoel is er niet minder om wat haar betreft. ,,Vrijheid is ook iets wat je moet en mag vieren in je eigen omgeving.’'

Tijdens de pauzes van de band Kangaroo vult DJ Rick de stilte op met toepasselijke muziek (‘Zwart, wit’ van Frank Boeijen) en zo heeft Luttelgeest het antwoord op de massale bevrijdingsfestivals in het hele land. Of er een vervolg komt? Dat zou mooi zijn, denkt organisator Wieten. ,,Eigenlijk wel he? Maar we gaan eerst een goede evaluatie houden, maar dit is gewoon heel erg gaaf.’’