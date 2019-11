Man (18) aangehouden in Emmeloord vanwege bezit drugs en meerdere wapens

Drie inbraken in wijk De Erven in Emmeloord, vaker raak in deze buurt

3 november Inbrekers hebben zaterdag drie keer toegeslagen in dezelfde wijk in Emmeloord. Eerder inbraken in de wijk De Erven leidden dit voorjaar nog tot politieke vragen. Toen was volgens de burgemeester van een inbraakgolf geen sprake.