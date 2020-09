Man (25) eindigt in de cel en zonder rijbewijs na bizarre dollemansrit in Luttelgeest

Video Dukes of Haz­zard-achtervol­ging in Luttel­geest; politie rijdt vluchtende automaniak klem op boerenak­ker

17 mei Het wilde westen brak zaterdagochtend uit in Luttelgeest. Aan de Oosterringweg eindigde rond half tien een lange achtervolging die in de serie The Dukes of Hazzard niet misstaan had.