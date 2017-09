Man (49) zwaargewond bij inhaalmanoeuvre op Afsluitdijk

Is het einde van snoep- en fris­drank­au­to­ma­ten op scholen in zicht?

6:00 De tijd dat leerlingen na een tussenuur of pauze met hun handen vol chips en blikjes energy drink terugkeerden naar de les is definitief voorbij. Middelbare scholen in de regio zijn steeds actiever in het promoten en aanbieden van gezonde voeding. Over een algeheel verbod op frisdranken verschillen de meningen echter.